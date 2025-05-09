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        Sivas'ta otomobil bariyere saplandı, hurdaya dönen araçtan sürücü sağ çıktı

        Sivas'ta otomobil köprü üzerindeki bariyere saplandı, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 23:18 Güncelleme: 09.05.2025 - 23:31
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        Sivas'ta otomobil bariyere saplandı, hurdaya dönen araçtan sürücü sağ çıktı
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        Sivas'ta otomobil köprü üzerindeki bariyere saplandı, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

        A.S. (32) yönetimindeki 58 NY 616 plakalı otomobil, Kayseri Caddesi üzerinden şehir merkezi istikametine seyrederken Kızılırmak köprüsü üzerindeki bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Bariyere adeta ok gibi saplanıp hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla çıkarıldı.

        Yaralı sürücü, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.

        Diğer yandan, çarpmanın şiddetiyle köprü üzerindeki bariyer aracın ön motor kısmından girip arka camından çıkarken, sağ ön lastiğin otomobilin iç kısmında şoför koltuğuna kadar geldiği görüldü.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Öte yandan, kazanın boyutunu ve sürücünün araçtan sağ çıktığını gören bazı vatandaşların durumu cep telefonuyla kaydetmeleri dikkati çekti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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