Sivas'ta otomobil bariyere saplandı, hurdaya dönen araçtan sürücü sağ çıktı

Öte yandan, kazanın boyutunu ve sürücünün araçtan sağ çıktığını gören bazı vatandaşların durumu cep telefonuyla kaydetmeleri dikkati çekti.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diğer yandan, çarpmanın şiddetiyle köprü üzerindeki bariyer aracın ön motor kısmından girip arka camından çıkarken, sağ ön lastiğin otomobilin iç kısmında şoför koltuğuna kadar geldiği görüldü.

Bariyere adeta ok gibi saplanıp hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla çıkarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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