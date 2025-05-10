Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümde taktik çalışması yapıldı.
Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, yarın saat 16.00'da BG Grup Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.