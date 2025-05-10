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        CHP Sivas İl Başkanı Doğan, hayvan pazarını ziyaret etti

        CHP Sivas İl Başkanı Abdulvahapgazi Doğan, Şarkışla Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 15:31 Güncelleme: 10.05.2025 - 15:40
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        CHP Sivas İl Başkanı Doğan, hayvan pazarını ziyaret etti
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        CHP Sivas İl Başkanı Abdulvahapgazi Doğan, Şarkışla Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti.

        Üreticiler ve vatandaşlarla sohbet eden Doğan, hayvan pazarının işleyişi, alım satım süreci ve bölge ekonomisine katkısı hakkında bilgi aldı.

        Doğan, Şarkışla Hayvan Pazarı'nın yalnızca bir ticaret alanı olmadığını belirterek, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlarımızın buluşma ve ticaret noktası olan bu pazar, İç Anadolu'nun gözbebeğidir. Burada yapılan ticaret, bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyor." dedi.

        CHP olarak üreticinin ve emekçinin yanında olduklarını aktaran Doğan, hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların desteklenmesi gerektiğini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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