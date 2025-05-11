Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Akıncılar'da Anneler Günü etkinliği düzenlendi

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Anneler Günü programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 09:32 Güncelleme: 11.05.2025 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akıncılar'da Anneler Günü etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Anneler Günü programı düzenlendi.

        Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, Anneler Günü'nü kutladı.

        Sevinç'in annelerle birlikte pasta kestiği programda gül dağıtıldı, çeşitli ikramlarda bulunuldu ve katılan 100 anneye kurayla hediyeleri verildi.

        Program, müzik etkinliğiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vladimir Putin'den açıklamalar
        Vladimir Putin'den açıklamalar
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Galatasaray şampiyonluğa koşuyor!
        Galatasaray şampiyonluğa koşuyor!
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 54 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 54 yaralı
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        Holding önündeki cinayete 4 tutuklama
        Holding önündeki cinayete 4 tutuklama
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        Boksör genç kadını bıçakladı
        Boksör genç kadını bıçakladı
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        Şahbaz Şerif: Tüm ulus için bir zaferdir
        Şahbaz Şerif: Tüm ulus için bir zaferdir
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes

        Benzer Haberler

        CHP Sivas İl Başkanı Doğan, hayvan pazarını ziyaret etti
        CHP Sivas İl Başkanı Doğan, hayvan pazarını ziyaret etti
        Şarkışla'da farkındalık yürüyüşü düzenledi
        Şarkışla'da farkındalık yürüyüşü düzenledi
        Şarkışla'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Şarkışla'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Sivasspor, Bodrum FK maçına hazır
        Sivasspor, Bodrum FK maçına hazır
        Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivas'ta servis minibüsü alev aldı
        Sivas'ta servis minibüsü alev aldı