Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Tolga Ciğerci, Rodrigues, Koita, Manaj
Sipay Bodrum FK: De Sousa, Üzeyir Ergün, Herelle, Ali Eytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Mohammed, Taylan Antalyalı, Fredy, Bardhi, Puscas
Sarı kart: Dk. 19 Ahmet Aslan (Sipay Bodrum FK)
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