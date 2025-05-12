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        Sivas'ta sağanak sele neden oldu

        Sivas'ta merkeze bağlı Yanalak ve Bedirli köylerinde etkili olan sağanak bazı evlerde ve tarım arazilerinde hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 20:59 Güncelleme: 12.05.2025 - 21:03
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        Sivas'ta sağanak sele neden oldu
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        Sivas'ta merkeze bağlı Yanalak ve Bedirli köylerinde etkili olan sağanak bazı evlerde ve tarım arazilerinde hasara yol açtı.

        Merkeze yaklaşık 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yanalak köyünde, yağış nedeniyle köyün ortasından geçen dere taştı.

        Sel suları bazı evler ile tarım arazilerinde zarara neden oldu.

        Köyde yaklaşık 1 hafta önce de sel yaşanmıştı.

        Merkeze bağlı Bedirli köyünde de sağanağın ardından sel oluştu.

        Sel sularının geldiği bölgede hayvan otlatan bir çoban, sürüsünü güvenli bölgeye aldı.

        Köyde sel nedeniyle tarım arazilerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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