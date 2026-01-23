Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 945 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 945 köy yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.



İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 945 köy yolu ulaşıma kapandı.



Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.



Çalışmalarda hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

