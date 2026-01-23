Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

        Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 10:06 Güncelleme: 23.01.2026 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.


        Kentte dün başlayan kar yağışının ardından şehir beyaza büründü.

        Sivas Belediyesi ekiplerince il merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütülürken, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarında çalışmalarına devam ediyor.


        Öte yandan, Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi ile Sivas-Erzincan kara yolunda bulunan 3 bin 25 rakımlı Kızıldağ geçitlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Trump'tan JPMorgan ile CEO'suna dava
        Trump'tan JPMorgan ile CEO'suna dava
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!

        Benzer Haberler

        Sivas'ta kar esareti: Mahsur kalan 700 kişi okul yurtlarına yerleştirildi
        Sivas'ta kar esareti: Mahsur kalan 700 kişi okul yurtlarına yerleştirildi
        Kar yağışı Sivas'ı esir aldı, birçok karayolu ulaşıma kapatıldı
        Kar yağışı Sivas'ı esir aldı, birçok karayolu ulaşıma kapatıldı
        Sivas'ta motokuryelerin trafiğe çıkması 1 gün süreyle yasaklandı
        Sivas'ta motokuryelerin trafiğe çıkması 1 gün süreyle yasaklandı
        Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkması ya...
        Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkması ya...
        Sivas'ta ulaşıma kar engeli
        Sivas'ta ulaşıma kar engeli
        Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim kurumlarında çalışmalara b...
        Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim kurumlarında çalışmalara b...