Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivaslı ahşap ustası, Selçuklu motiflerini 8 ayda mihraba işledi

        SERHAT ZAFER - Sivas'ta yaşayan ahşap ustası Süleyman Daştan, çivi kullanmadan Selçuklu motiflerini işleyerek yaklaşık 8 ayda mihrap yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 11:27 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivaslı ahşap ustası, Selçuklu motiflerini 8 ayda mihraba işledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SERHAT ZAFER - Sivas'ta yaşayan ahşap ustası Süleyman Daştan, çivi kullanmadan Selçuklu motiflerini işleyerek yaklaşık 8 ayda mihrap yaptı.

        Ahşap oyma ustası 47 yaşındaki Daştan, mobilya atölyesinde çeşitli desen ve motifleri, iskarpela yardımıyla ağaca sabırla milim milim işliyor.

        Çocuk yaşlardan beri ahşapla iç içe olan ve Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu Desinatörlük Bölümü mezunu Daştan, motif, desen, tasarım ve kompozisyon üzerine aldığı eğitim sayesinde özgün eserler ortaya koyuyor.

        Süleyman Daştan, AA muhabirine, yaklaşık 25 yıldır icra ettiği unutulmaya yüz tutmuş ahşap oyma sanatını gelecek kuşaklara aktarmak için kurslar verdiğini söyledi.

        Babasının ahşap ticareti yapması nedeniyle bu işe yatkınlığının çocuk yaşlara dayandığını anlatan Daştan, ahşap oyma sanatını öğrettiği bazı kişilerin meslek sahibi olduğunu belirtti.

        Daştan, ağırlıklı olarak mihrap ve minber yaptığını vurgulayarak, dekoratif eserler ve hediyelik eşyalar da ürettiğini dile getirdi.

        Kentteki tarihi bir cami için yaptığı mihrap hakkında bilgi veren Daştan, "Tamamen el oymasıyla yaptığımız bir çalışma. İnşallah şehrimizdeki tarihi bir camimizi yakında süsleyecek." dedi.

        - "Sivas, Selçuklu eserlerinin yoğun olduğu bir şehir"

        Daştan, yaklaşık 8 ay gibi bir sürede tamamladığı mihrabın boyamasının kaldığını belirterek, ibadethaneyi süslemek amacıyla yaptıkları bir çalışma olduğunu söyledi.

        Mihrapta Selçuklu figürlerini kullandığını kaydeden Daştan, şöyle konuştu:

        "Bu eserde Selçuklu sentezi ağırlıklı çalıştım. Desenler ve süslemeler, Selçuklu'nun mermer ve taş işlemelerinde geometrik desenler içerisine yerleştirdiği rumilerden oluşan çalışmalar. Böylesini de ilk defa çalıştık. Selçuklu ve günümüzün sentezini ahşapta birleştirmiş olduk. Sivas, Selçuklu eserlerinin yoğun bulunduğu, Divriği Ulu Cami gibi bir şaheserin olduğu, Gökmedrese, Buruciye ve Çifte Minareli Medrese gibi eserlerin yapıldığı ve gelecek kuşaklara aktarılması adına korunduğu bir şehir. Bu eserlerden esinlenerek oradaki taş bezemeler ve süslemelerdeki desenleri ahşaba aktarmak istedik. Ahşaba aktardığımız desenler çok ama bir bütün, kompozisyon ve mihrap olarak hazırlayalım dedik. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum."

        Ayetlerin, süslemelerin ve desenlerin tamamen el işçiliği olduğunu ve masif çam ağacı kullandığını vurgulayan Daştan, "Tacı ve yanlardaki bordürleri, Selçuklu'nun taşlara işlediği bezemelerin birebir aynısı. Selçuklu'nun taşa işlediğini biz ahşaba işlemiş olduk. Genelde rumi ağırlıklı yaprak ve iç içe geçmiş bezemelerden oluşan desenler ağırlıklı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!

        Benzer Haberler

        Bitkin halde bulunan Kızıl şahin koruma altına alındı
        Bitkin halde bulunan Kızıl şahin koruma altına alındı
        Sivas'ta soğuktan bitkin düşen kızıl şahine esnaf sahip çıktı
        Sivas'ta soğuktan bitkin düşen kızıl şahine esnaf sahip çıktı
        Kış uykusuna yatmayan ayı kaçarken görüntülendi
        Kış uykusuna yatmayan ayı kaçarken görüntülendi
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 945 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 945 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sivas eski günlerine döndü, Tarihi Kent Meydanı karla kaplandı
        Sivas eski günlerine döndü, Tarihi Kent Meydanı karla kaplandı
        Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
        Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor