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        TMO Zara'da hububat alım acenteliği açacak

        Sivas'ın Zara ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 2025 yılı hasat döneminde alım acenteliği açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 10:51 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:07
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        TMO Zara'da hububat alım acenteliği açacak
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        Sivas'ın Zara ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 2025 yılı hasat döneminde alım acenteliği açılacak.

        Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Sivas TMO Başmüdürü Emrah Varol'u makamında ziyaret etti.

        Zara'da TMO alım acenteliği açılması için yazılı başvuruda bulunduklarını belirten Şimşek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Zara ilçemizde alım acenteliği açılması için TMO Sivas Başmüdürlüğüne başvuruda bulunduk. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretle de acenteliğin ilçemizde açılacağının müjdesini aldık." dedi.

        Açılacak acenteliğin hayırlı olmasını dileyen Şimşek, "Her zaman olduğu gibi kantarımızla, tesisimizle ve depolama konularında TMO'ya desteğimizi sürdüreceğiz. İlçemiz çiftçisinin en büyük çilesi nakliye, ürünün değerinde alıcı bulmasıdır. Bunun için var olan TMO'nun alım acenteliği açması çiftçimizin kaygılarını azaltmaktadır. Başmüdürümüze ve emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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