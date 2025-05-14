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        Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 12:44 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:46
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        Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alan oyunu ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

        Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.

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