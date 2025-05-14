Gemerek'te bilim söyleşisi programı düzenlendi

Söyleşi sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Taştan, bu tür etkinliklerin genç nesillerin bilime olan ilgisini artırmak adına önemli olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.