Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Şarkışla'da Kale Cami yapımı için temel atma töreni yapıldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde inşa edilecek Kale Cami için temel atma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:43 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkışla'da Kale Cami yapımı için temel atma töreni yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde inşa edilecek Kale Cami için temel atma töreni düzenlendi.

        Yukarı Mahalle'de yaklaşık 2 bin metrekarelik alana yapılacak caminin temel atma törenine, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        İlçe Müftüsü Serkan Yalçın'ın yaptığı duanın ardından temel atma töreni yapıldı.

        Kalenin Uşağı Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Adem Kader, katılımcılara teşekkür ederek, caminin en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem

        Benzer Haberler

        Sivas'ta Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı
        Sivas'ta Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı
        Akıncılar'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı
        Akıncılar'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı
        Gemerek'te bilim söyleşisi programı düzenlendi
        Gemerek'te bilim söyleşisi programı düzenlendi
        Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        TMO Zara'da hububat alım acenteliği açacak
        TMO Zara'da hububat alım acenteliği açacak
        Sopalı şiddete uğrayan eşek öldü, hayvanseverler tepkili
        Sopalı şiddete uğrayan eşek öldü, hayvanseverler tepkili