Şarkışla'da Kale Cami yapımı için temel atma töreni yapıldı

Kalenin Uşağı Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Adem Kader, katılımcılara teşekkür ederek, caminin en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Yukarı Mahalle'de yaklaşık 2 bin metrekarelik alana yapılacak caminin temel atma törenine, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde inşa edilecek Kale Cami için temel atma töreni düzenlendi.

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