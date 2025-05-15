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        Sivas'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Sivas'ta, yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 17:00 Güncelleme: 15.05.2025 - 17:00
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        Sivas'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sivas'ta, yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Yıldızeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 9 düzensiz göçmen ile bunların ülkeye girişini sağlayan 2 şüpheliyi yakaladı.

        Düzensiz göçmenlerin menfaat karşılığı naklini sağlayan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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