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        Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 13:03 Güncelleme: 17.05.2025 - 13:05
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        Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
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        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Uzun, mesajında, 19 Mayıs 1919 tarihinin, milletimin bağımsızlık ve özgürlük yolunda attığı en kararlı adım olduğunu belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesini, Amasya, Sivas ve Erzurum'dan geçerek tüm vatana yaydığını vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

        "Gazi Paşa'nın bu anlamlı günü gençlerimize armağan etmesi, yarınlarımızı emanet ettiği gençliğe duyduğu güveninin en açık göstergesidir. Zira gençlerimiz, sadece geleceğimizin teminatı değil, aynı zamanda ülkemizin kalkınma yolculuğundaki en dinamik gücü, milletimizin en büyük umudu ve zenginliğidir. Bu bilinçle gençlerimizi desteklemek, onların bilgiyle ve özgüvenle büyümesini sağlamak en öncelikli görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

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