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        Sivas'ın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Sivas'ın Ulaş, Gemerek, Akıncılar, Şarkışla, Zara ve Hafik ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 15:22 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:23
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        Sivas'ın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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        Sivas'ın Ulaş, Gemerek, Akıncılar, Şarkışla, Zara ve Hafik ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar ve beraberindekiler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

        Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan programda ise günün anlam ve önemini belirten konuşmayı öğretmen Hilmi Özyılmaz yaptı.

        Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilen sunulduğu programa, İlçe Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        - Gemerek

        Gemerek İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirilen programa, Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Belediye Başkanı Sezai Çelikten, İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Dağıstan Çağıran, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Abdullah Doğan, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Törende, Kaymakam Koca ve Belediye Başkanı Çelikten, öğrenciler ve halkın bayramını kutladı.

        Konuşmaların ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

        - Akıncılar

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Daha sonra ilçe meydanından spor salonuna kadar Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

        Burada düzenlenen programda öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

        Törene, İlçe Kaymakamı Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Şarkışla

        Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili İlyas Uzundağ ve beraberindekiler, Gülsu Şehitler Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        İlçe stadyumunda devam eden kutlamalarda, Uzundağ, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Programda, öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu.

        Törene, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        - Zara

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt ve beraberindekiler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        İlçe spor salonunda devam eden programda, Zara Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcularının hazırladığı gösteriler sunuldu.

        Törene, Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Hafik

        İlçe Kaymakamı Mürüvvet Yücel ve Belediye Başkanı Habip Görler, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yahya Yıldırım, yaptığı konuşmada, katılımcıların bayramını kutladı.

        Spor salonunda devam eden kutlamalarda, öğrenciler tarafından halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu.

        Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ilçe protokol tarafından ödül verilmesiyle sona erdi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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