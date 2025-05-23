Zara'da "Köy Odası Sohbetleri Buluşması" etkinliği düzenlendi
Sivas'ın Zara ilçesinde "Köy Odası Sohbetleri Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.
Sivas'ın Zara ilçesinde "Köy Odası Sohbetleri Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.
Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Zara Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından, Akören köyü konağında düzenlenen etkinlikte Kaymakam Enes Emircan Buyuran, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, köy muhtarı Ömer Kaya, üniversite öğrencileri ve köy sakinleri ile bir araya gelerek sohbet etti.
Has Zara Gece Geceleri ekibi tarafından yöreye ait türkülerin seslendirildiği buluşmada köy odası oyunları oynandı.
Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, üçüncüsünü düzenledikleri etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
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