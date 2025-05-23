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        Sivas'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

        Sivas'ta öğrenciler tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 14:34 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:34
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        Sivas'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
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        Sivas'ta öğrenciler tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri tarafından okulun kapalı halı sahasında düzenlenen fuarın açılışına, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Nuh Yılmaz, İbrahim Demir, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Özkan Çamcı ve okul müdürleri yaptı.

        Stantları gezen katılımcılar, danışman öğretmen ve öğrencilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Okul müdürü Süleyman Öcalan, fuarda tasarım, araştırma ve inceleme konularının yer aldığı 17 projenin bulunduğunu söyledi.

        Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emine Karamuklu koordinesinde 6 danışman öğretmen rehberliğinde 34 öğrencinin çalışmaları sonucunda fuarın açılışının gerçekleştirildiğini belirten Öcalan, fuarın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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