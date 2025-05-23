Sivas'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Stantları gezen katılımcılar, danışman öğretmen ve öğrencilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri tarafından okulun kapalı halı sahasında düzenlenen fuarın açılışına, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Nuh Yılmaz, İbrahim Demir, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Özkan Çamcı ve okul müdürleri yaptı.

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