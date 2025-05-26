Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Bedensel engelli milli bilek güreşçi Gülçin Savun, dünya şampiyonasına hazırlanıyor

        SERHAT ZAFER - Sivas'ta yaşayan 51 yaşındaki Gülçin Savun, engelli bilek güreşinde kazandığı Türkiye birinciliklerini, hazırlandığı dünya şampiyonasında taçlandırmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bedensel engelli milli bilek güreşçi Gülçin Savun, dünya şampiyonasına hazırlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SERHAT ZAFER - Sivas'ta yaşayan 51 yaşındaki Gülçin Savun, engelli bilek güreşinde kazandığı Türkiye birinciliklerini, hazırlandığı dünya şampiyonasında taçlandırmak istiyor.

        Çocuk felci nedeniyle 2,5 yaşından bu yana koltuk değneğine bağlı yaşamını sürdüren Savun, kendisi gibi engelli bir arkadaşının yönlendirmesiyle 4 yıl önce bilek güreşine başladı.

        Engelli bilek güreşinde daha önce 3 kez Türkiye şampiyonluğu yaşayan ve 1 kez ikincilik kürsüsüne çıkan Savun, bu yıl da 8-12 Nisan'da Kayseri'de düzenlenen şampiyonada sol kolda yeniden birinci olmayı başardı.

        Gülçin Savun, Bulgaristan'da eylül ayında düzenlenecek dünya şampiyonasına, evine aldığı spor aletleriyle hazırlanıyor.

        - "Başarıma giden yolu o açtı"

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde memur olarak görev yapan Gülçin Savun, AA muhabirine, sakatlığı nedeniyle eğitim hayatı boyunca hiç spor yapmamanın içinde ukde kaldığını söyledi.

        Arkadaşının tavsiyesiyle bilek güreşine başlamaya karar verdiğini ifade eden Savun, "Salona gittiğimde antrenörümüz Mustafa Aydın beni görünce 'Bizde bayan ve engelli sporcu yok ama bir deneyelim.' dedi. Başarıma giden yolu o açtı." ifadelerini kullandı.

        2021 yılında ilk müsabakasında Türkiye birinciliği elde ettiğini ve Romanya'da düzenlenen dünya şampiyonasına katıldığını anımsatan Savun, "İlk müsabakam olduğu ve çok çalışmadığım için derece yapamadım. Türk bayrağımızı dalgalandıramadığım için çok üzgünüm." dedi.

        - "Engellilere örnek olmak istiyorum"

        Spor yapmanın hayatını çok değiştirdiğini vurgulayan Savun, şunları kaydetti:

        "Spor yaptığım için kaslarım çok kuvvetlendi, gücümün farkına vardım. Bu sayede bir sürü şehir gezdim. Romanya'ya gittim, bu sene Bulgaristan'a gideceğim, ülke ülke geziyoruz. Her yönden iyi geldi bana. İnşallah dünya şampiyonasında bayrağımızı dalgalandırarak, altın madalyayı kazanarak ülkemize gelirim, hedefim bu. Diğer engelli arkadaşlarıma örnek olmak istiyorum. Onlar da spor yapabilirler, bunun farkına varsınlar. Onlara örnek olabilirsem ne mutlu bana."

        Her engellinin yapabileceği spor dalının mutlaka bulunduğunu dile getiren Savun, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sol kolumu kullanıyorum ve güçlü diye gittim bilek güreşi yaptım. Engelliler kendi durumlarına göre spor yapabilirler, yeter ki önleri açılsın, fırsat verilsin. Küçük yaşta başlamak çok daha önemli, ben çok geç kaldım. Spor yapmak sosyallik veriyor, başka yerleri gezme fırsatı buluyorsun, sağlığımız için de önemli, spor her şeydir. Maddi ve manevi destek lazım bize. Başarı elde ettikten sonra bizimle gurur duyuyorlar ama bu başarıya giden yolda çok desteğe ihtiyacımız oluyor."

        - "Antrenman yapmaya rakip bulamıyorum"

        Kentte engellilerin bilek güreşine ilgi göstermesi gerektiğini belirten Gülçin Savun, "Engelli arkadaşlarımızı aramıza katamadık. Antrenman yapmaya rakip bulamıyorum. Antrenmanlarımı bu yüzden sağlam insanlarla yapmak zorunda kalıyorum. Bazen erkek arkadaşlarla bazen genç bayan sporcularla antrenman yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        İsrail basını yazdı: ABD'den İsrail'e yoğun baskı yapıyor
        İsrail basını yazdı: ABD'den İsrail'e yoğun baskı yapıyor
        Başarısı bütçesini aştı
        Başarısı bütçesini aştı
        Kameraya yansıyan dehşette ceza belli oldu!
        Kameraya yansıyan dehşette ceza belli oldu!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Giyim sanayicilerinden iflas uyarısı
        Giyim sanayicilerinden iflas uyarısı
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        Üç günde 204 milyon dolar
        Üç günde 204 milyon dolar
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        "Phantom Vibration" mağduru olabilirsiniz!
        "Phantom Vibration" mağduru olabilirsiniz!
        "Yaşa Fenerbahçe"
        "Yaşa Fenerbahçe"
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Trump'tan İran mesajı: İyi haberler alabiliriz
        Trump'tan İran mesajı: İyi haberler alabiliriz

        Benzer Haberler

        Hafik'te çocuk festivali düzenlendi
        Hafik'te çocuk festivali düzenlendi
        Sivas'ta nesli tehlike altındaki 'alaca sansar' görüntülendi
        Sivas'ta nesli tehlike altındaki 'alaca sansar' görüntülendi
        Şarkışla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Şarkışla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'den istifa çağrılarına yanıt:
        Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'den istifa çağrılarına yanıt:
        Sivas'ta başına bacadan kopan beton parçası düşen kişi öldü
        Sivas'ta başına bacadan kopan beton parçası düşen kişi öldü