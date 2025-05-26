Akıncılar'da yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi

Uçuşa katılan ekibe teşekkür eden Belediye Başkanı Sevinç, ilçede yamaç paraşütü uçuşlarını düzenli olarak gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, turizm sporları kapsamında tanım ve farkındalık oluşturmak için ilçeye yamaç paraşütü ekibi davet etti.

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