Gemerek'te Toplum Sağlığı Merkez'i standı kuruldu

Halk sağlığını koruma ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında, Gemerek Toplum Sağlığı Merkezi tarafından kurulan stantta, vatandaşlara Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), obeziteyle mücadele ve sigarayı bırakma konularında bilgi verildi.

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