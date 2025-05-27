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        Gemerek'te Toplum Sağlığı Merkez'i standı kuruldu

        Gemerek ilçesinde, Toplum Sağlığı Merkezi standı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:51 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:54
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        Gemerek'te Toplum Sağlığı Merkez'i standı kuruldu
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        Gemerek ilçesinde, Toplum Sağlığı Merkezi standı kuruldu.

        Halk sağlığını koruma ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında, Gemerek Toplum Sağlığı Merkezi tarafından kurulan stantta, vatandaşlara Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), obeziteyle mücadele ve sigarayı bırakma konularında bilgi verildi.

        Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Tayyip Ünal ve Dr. Hatice Doğan'ın bilgi verdiği standa vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Halk sağlığını korumaya yönelik bu tip çalışmalarını devam edeceği belirtildi.

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