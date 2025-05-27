Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Akıncılar'da okuma bayramı etkinliği yapıldı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde okuma bayramı etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:44 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akıncılar'da okuma bayramı etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde okuma bayramı etkinliği düzenlendi.

        Akıncılar İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

        Programa katılan Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Öğrencilerin gösterileriyle kendilerine unutulmaz anlar yaşattığını belirten Türkmen, "Bu güzel günün mimarı olan öğretmenlerimize ve destek veren ailelerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

        Programa, Akıncılar Belediye Başkanı Sayın Murat Sevinç, ilçe protokolü, öğretmenler ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Popüler oyun can aldı
        Popüler oyun can aldı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta Yaygın Eğitim Kursları yıl sonu sergisi açıldı
        Sivas'ta Yaygın Eğitim Kursları yıl sonu sergisi açıldı
        Gemerek'te Toplum Sağlığı Merkez'i standı kuruldu
        Gemerek'te Toplum Sağlığı Merkez'i standı kuruldu
        Sivas'ta öğrenciler Yeşilay hakkında bilgilendirildi
        Sivas'ta öğrenciler Yeşilay hakkında bilgilendirildi
        Suşehri'nde katı atıklar enerjiye dönüşecek
        Suşehri'nde katı atıklar enerjiye dönüşecek
        Akıncılar'da öğrenciler için dama kursu düzenlendi
        Akıncılar'da öğrenciler için dama kursu düzenlendi
        FIFA'dan Sivasspor'a transfer yasağı
        FIFA'dan Sivasspor'a transfer yasağı