Akıncılar'da okuma bayramı etkinliği yapıldı

Öğrencilerin gösterileriyle kendilerine unutulmaz anlar yaşattığını belirten Türkmen, "Bu güzel günün mimarı olan öğretmenlerimize ve destek veren ailelerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

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