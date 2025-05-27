Akıncılar'da okuma bayramı etkinliği yapıldı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde okuma bayramı etkinliği düzenlendi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde okuma bayramı etkinliği düzenlendi.
Akıncılar İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.
Programa katılan Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Öğrencilerin gösterileriyle kendilerine unutulmaz anlar yaşattığını belirten Türkmen, "Bu güzel günün mimarı olan öğretmenlerimize ve destek veren ailelerimize teşekkür ediyoruz." dedi.
Programa, Akıncılar Belediye Başkanı Sayın Murat Sevinç, ilçe protokolü, öğretmenler ve veliler katıldı.
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