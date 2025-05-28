Hafik'te el sanatları sergisi açıldı
Sivas'ın Hafik ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.
Sivas’ın Hafik ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.
Hafik Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi organizasyonuyla düzenlenen sergide kursiyerler el emeği göz nuru eserlerini sergiledi.
Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen serginin açılışına Hafik Kaymakamı Mürüvvet Yücel, Hafik Belediye Başkanvekili Muhammed Ali Özbek ve kursiyerler katıldı.
Yücel, yaptıkları çalışmalardan dolayı kursiyerlere teşekkür etti.
Hafik Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda düzenlenen sergide, dikiş, nakış, elişi ürünler ile karakalem ve yağlıboya resimleri yer aldı.
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