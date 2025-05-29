Akıncılar'da dart turnuvası düzenlendi
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde dart turnuvası düzenlendi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde dart turnuvası düzenlendi.
Kaymakamlık tarafından ilçedeki spor salonunda düzenlenen turnuvanın finaline Akıncılar Kaymakam Musa Türkmen ve Belediye Başkanı Murat Sevinç katıldı.
Türkmen, turnuvanın centilmence mücadelelere sahne olduğunu belirterek, katılım sağlayan tüm sporculara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
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