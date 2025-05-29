Akıncılar'da dart turnuvası düzenlendi

Türkmen, turnuvanın centilmence mücadelelere sahne olduğunu belirterek, katılım sağlayan tüm sporculara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakamlık tarafından ilçedeki spor salonunda düzenlenen turnuvanın finaline Akıncılar Kaymakam Musa Türkmen ve Belediye Başkanı Murat Sevinç katıldı.

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