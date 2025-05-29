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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sivas'ta basın toplantısı düzenledi

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sivas'ta gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 17:16 Güncelleme: 29.05.2025 - 17:18
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sivas'ta basın toplantısı düzenledi
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sivas'ta gazetecilerle bir araya geldi.

        Babacan, kentteki bir lokantada düzenlediği basın toplantısında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nda görevliyken, aranan bir kişiyi yakalama çalışması sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Sivaslı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'a Allah'tan rahmet diledi.

        Sivas'ın Aşık Veysel ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi olduğunu vurgulayan Babacan, çok güzel bir kültürel zenginliğe sahip şehrin, farklılıkların bir arada kardeşçe nasıl yaşadığının en iyi sembollerinden birisi olduğunu ifade etti.

        Babacan, DEVA Partisi'nin ülkeyi yönetmeye talip olduğunu ve bunun için yola çıktıklarını dile getirerek, "DEVA Partisi Türkiye'nin en genç partilerinden birisi ama bugün ülkeyi yönetmeye en hazır parti, bunu iddialı şekilde söylüyorum. Bizim kadar her alanda ülkeyi nasıl yöneteceğinin planını, programını hazırlamış başka bir siyasi parti yok." diye konuştu.

        Hazırladıkları 115 maddelik anayasa paketinde 6 partiyle mutabık kaldıklarını anlatan Babacan, 115 maddenin 84'ünde anlaştıklarını kaydetti.

        Babacan, konuşmasının ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

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