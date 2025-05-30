Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Öte yandan İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ve Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Yaralanan sürücü U.A. ile araçtaki çocuklar M.A. (9), A.A. (7) ve H.A. (5) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

U.A. (25) idaresindeki 54 SC 518 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolu Bostankaya köyü yakınlarında refüjü aşarak, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 58 NC 914 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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