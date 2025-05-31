Şarkışla'da ihtiyaç sahibi çocuklara bayram öncesi giysi yardımı

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü usta öğreticisi Merve Sevim Şimşek tarafından yapılan etkinliğin, her yıl geleneksel olarak sürdürülmesi hedefleniyor.

Kurs kapsamında, 1-13 yaş arası çocuklara bayram hediyesi olarak hazırlanan 50 parça giysi, Şarkışla Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edilerek çocuklara dağıtımı yapıldı.

Sivas'ın Şarkışla İlçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen tekstil model makineci kursunda ihtiyaç sahibi çocuklar için bayramlık kıyafet dikildi.

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