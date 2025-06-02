Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti
Sivas'ın Suşehri ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çift yaşamını yitirdi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çift yaşamını yitirdi.
Erence köyünde yaşayan S.Y. ve eşi N.Y, dün sabah saatlerinde kendilerine ait plakası öğrenilemeyen traktörle odun toplamaya gitti.
Çiftin köye dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.
Aramada, yaşlı çiftin traktörü Kayın Deresi'nde devrilmiş bulundu. Traktörün altında kalan çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemelerin ardından cenazeler otopsi için Suşehri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.