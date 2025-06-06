AK Parti Grup Başkanı Güler, Sivas'ta açılışa katıldı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ın Zara ilçesinde açılış ve ziyaretlerde bulundu.

Güler, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek'le birlikte Zara Aile Destek Eğitim Merkezi açılış törenine katıldı.

Güler, burada yaptığı konuşmada, kaymakamlık öncülüğünde güzel bir hizmet binasının açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Türkiye genelinde çok özel projeler yürüttüğünü belirten Güler, "Açtığımız bu merkez, kadınlarımıza yönelik meslek edindirme, psikolojik destek sağlama anlamında güzel işlere imza atacak. Zara ilçemizin önemli bir ihtiyacını görmüş olacak. Ben şimdiden hayırlı olmasını ve hemşehrilerimiz için güzel hizmetlere vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Merkezimizin açılmasında, binanın tadilatında büyük emekleri bulunan ZASİAD yönetimine, değerli iş insanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.