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        Sivas'ta eski köy muhtarı kardeşini öldürdü, oğlunu ve diğer kardeşini yaraladı

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, arazi meselesinden çıktığı belirtilen tartışmada eski köy muhtarı kardeşini öldürdü, oğlunu ve diğer kardeşini yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 22:27 Güncelleme: 06.06.2025 - 22:30
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        Sivas'ta eski köy muhtarı kardeşini öldürdü, oğlunu ve diğer kardeşini yaraladı
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        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, arazi meselesinden çıktığı belirtilen tartışmada eski köy muhtarı kardeşini öldürdü, oğlunu ve diğer kardeşini yaraladı.

        İddiaya göre, Yıldızeli ilçesine bağlı Seren köyünde eski muhtar C.A, evinde kardeşleri A.A. ve O.A. ile arazi meselesi yüzünden tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.A, kardeşleri A.A. ve O.A'ya silahla ateş açtı. O sırada kurşunlardan biri C.A'nın oğlu E.A'ya isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Tabancayla vurulan O.A. olay yerinde hayatını kaybederken, ayağından yaralanan kardeşi A.A. ile kalçasından yaralanan oğlu E.A, Yıldızeli Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, C.A. jandarma ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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