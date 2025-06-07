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        Sivas'ta seyir halindeki otomobil yandı

        Sivas'ta seyir halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 13:42 Güncelleme: 07.06.2025 - 13:49
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        Sivas'ta seyir halindeki otomobil yandı
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        Sivas'ta seyir halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Sivas-Suşehri kara yolu Geminbeli geçidinde ilerleyen otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Aracı park eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan araçtaki 5 kişinin Giresun'dan Sivas'a gezmeye geldikleri ve olaydan yara almadan kurtuldukları öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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