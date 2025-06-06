Sivas'ta kardeşini öldürüp oğlunu ve diğer kardeşini yaralayan eski köy muhtarı tutuklandı

C.A'nın tabancayla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan kardeşi O.A. olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kardeşi A.A. ayağından, oğlu E.A ise kalçasından yaralanmıştı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde arazi meselesinden çıktığı belirtilen tartışmada kardeşini öldürüp oğlunu ve diğer kardeşini yaralayan eski köy muhtarı tutuklandı.

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