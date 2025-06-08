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        Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 09:41 Güncelleme: 08.06.2025 - 09:41
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        Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Ulaş Belediyesinde gerçekleştirilen programa, Belediye Başkanı Turan İlbey, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ali Kuşkaya, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve belediye personeli katıldı.

        Başkan İlbey, törende ilçe halkının bayramını kutladı.

        Programa katılanlara teşekkür eden İlbey, "Dini ve milli bayramlarımız, millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha içten hissettiğimiz, mutluluklarımızı paylaştığımız müstesna günlerimizdir. Bizleri milletçe sevgi ve saygı bağları ile birleştiren, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olacak, yeni bir bayrama daha sağlık, huzur, güven, birlik ve beraberlik ortamı içerisinde ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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