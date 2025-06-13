Sivas Belediyesince yenilenen aquapark yeniden hizmete açılıyor

Sivas Belediyesince yenileme çalışmaları tamamlanan Sıcak Çermik'teki Aquapark Sağlık, Spor ve Eğlence Merkezi tekrar hizmete açılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalar kapsamında, tesisin makine odası, kaydırakları, havuzları, çatı sistemi ve çeşitli kullanım alanlarının yenilendiği belirtildi.

Tesiste inceleme yapan ve yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Adem Uzun, modern bir görünüme kavuşan tesisin yarın vatandaşların hizmetine açılacağını ifade etti.

Uzun, şehrin termal turizmine katkı sağlayan tesisin, İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük aquaparkı olma özelliğini taşıdığını aktararak şunları kaydetti:

"Yenilenen tesiste bay ve bayan yüzme havuzları, aquapark, çocuk havuzu ve kaydırağı, Türk hamamı, termal havuz, buhar odası, sauna, tuz terapi odası, şok havuzu, giyinme odaları, 24 adet termal banyo ve kafeterya gibi birçok sosyal alan yer alıyor. Tesis, daha konforlu bir deneyim sunmak adına online rezervasyon sistemiyle hizmet verecek. Vatandaşlar, https://kaplica.sivas.bel.tr/ internet bağlantısı üzerinden rezervasyon işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ziyaretçiler tesisten haftanın her günü 09.30-12.00, 13.00-15.30, 16.00-18.30 ve 19.00-21.30 seans saatlerinde faydalanabilecek."