Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 16:25 Güncelleme: 14.06.2025 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

        Gürçayır beldesinde evinde yılan gören bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmada evdeki yılanı yakaladı.

        Yılan, daha sonra doğaya bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        Örümcek ağına düşen İran
        Örümcek ağına düşen İran
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!

        Benzer Haberler

        Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
        Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
        Sivas'ta Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Sivas'ta Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Sivas'ta "12. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi
        Sivas'ta "12. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi
        Fedakar baba, hayatını serebral palsili kızına adadı
        Fedakar baba, hayatını serebral palsili kızına adadı
        'Ekransız cumartesi' çocukların alternatif hayat becerilerini geliştiriyor
        'Ekransız cumartesi' çocukların alternatif hayat becerilerini geliştiriyor
        Sivas Buruciye Bilim ve Sanat Merkezi yıl sonu etkinliği düzenledi
        Sivas Buruciye Bilim ve Sanat Merkezi yıl sonu etkinliği düzenledi