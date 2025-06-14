Sivas'ta eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.
Gürçayır beldesinde evinde yılan gören bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmada evdeki yılanı yakaladı.
Yılan, daha sonra doğaya bırakıldı.
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