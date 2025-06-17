Sivas'ta yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.
Camiorta Mahallesi'nde yaşayan Şakir Şengül'den (38) haber alamayan arkadaşları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Çilingir desteğiyle evin kapısını açan ekipler, Şengül'ü yerde hareketsiz olarak buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şengül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Şengül'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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