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        Sivas'ta yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 10:02 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:02
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        Sivas'ta yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

        Camiorta Mahallesi'nde yaşayan Şakir Şengül'den (38) haber alamayan arkadaşları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Çilingir desteğiyle evin kapısını açan ekipler, Şengül'ü yerde hareketsiz olarak buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şengül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Şengül'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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