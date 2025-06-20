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        Ulaş'ta 877 öğrenci karne heyecanı yaşadı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde eğitim gören 877 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 21:01 Güncelleme: 20.06.2025 - 21:05
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        Ulaş'ta 877 öğrenci karne heyecanı yaşadı
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde eğitim gören 877 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        İlçe Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Ulaş İlkokulu’nda karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar ile sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıtan Eskimez, öğrencileri tebrik etti.

        Öğrencilere tatil döneminde dinlenmelerini, eksik oldukları konuları tekrar edip bol bol kitap okumalarını, tatili verimli ve eğlenceli geçirmelerini tavsiye eden Eskimez, öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.

        Karacalar ise tatilin iyi değerlendirilmesi hususunda tavsiyelerde bulunurken, anne ve babalara karnesi zayıf olan çocuklarına karşı anlayış göstermelerini istedi.

        Her karnenin takdiri hak ettiğini dile getiren Karacalar, “Çünkü her karnede başta öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin büyük sabrı ve emeği vardır. Bütün karne alan öğrencilerimizi, karne veren öğretmenlerimizi ve velilerimizi kutluyor, güzel bir yaz tatili geçirmelerini diliyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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