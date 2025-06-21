Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Akdeğirmen Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi'nde N.Y. yönetimindeki 42 APT 831 plakalı otomobil ile M.A. idaresindeki 58 AAH 075 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan H.Y. ve B.Y. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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