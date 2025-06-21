MHP Sivas Milletvekili Özyürek'ten Suşehri ilçesine yatırım müjdesi

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Suşehri ilçesine yatırım müjdesi verdi.

Özyürek, Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, MHP İlçe Başkanı Resul Kılıç, belediye meclis üyeleri ve ilçe yönetimiyle Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Daha sonra Kayaoğlu'nu makamında ziyaret eden Özyürek, ilçeye 4 ayrı projenin yapılacağının müjdesini verdi.

Sivas’ın her yerleşim yerine yatırımlar götürmek için canla başla çalıştıklarını söyleyen Özyürek, "Suşehri halkına güzel hizmetler getirmenin gayreti içerisinde olmaktan mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bugün yaptığımız bu buluşmada ilçe halkımıza 4 önemli konu hakkında müjde vermenin mutluluğunu yaşayacağız." dedi.

Özyürek, yatırımların ilçeye hayırlı olmasını temenni ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Binali Yıldırım beyin destekleriyle yıllardır sıkıntısını çektiğimiz içme suyu problemini kökten çözecek konvansiyonel su arıtma sistemimiz ilçemize yapılacaktır. Binali Yıldırım beye ilçemiz ve şahsım adına teşekkür ediyorum. İkinci müjdemiz ise imar dışı kalmış, devletimizle milletimizi karşı karşıya getiren, imar vermeyip çivi çaktırılamayan fakat emlak vergisi alınan ortalama 400 milyon değerinde 187 arsamız ve ayrıca belediyemize ait 75 bin metrekare arsamız yeniden imara kavuşturulmuştur. Üçüncü müjde de ilçemize yapılacak galericiler sitesidir. Son müjdemiz ise yıllardır hasreti çekilen Hükümet Konağı ve Jandarma Komutanlığı arasındaki yolun aydınlatma direklerine kavuşması olacaktır. İlçemize yapılacak olan bu 4 güzel müjdeli çalışmalarda bizlere destek olan siyasi büyüklerimize teşekkür eder, yatırımların ilçemize ve ilçe halkına hayırlara vesile olmasını temenni ederim."