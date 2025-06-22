Sivas'ta imece usulüyle yapılan caminin inşaatına kadınlar da briket taşıyor

MUHARREM DELİCE - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yapılan caminin inşaatında mahallenin erkeklerinin yanı sıra kadınlar da gönüllü olarak görev alıyor.

Yukarı Mahalle'de geçen hafta temeli atılan Kale Camisi'nde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık 2 bin 200 metrekarelik alanda cami, Kur'an kursu, şadırvan, gasilhane, çocuk oyun alanı, yeşil alan ve otopark inşa edilecek.

Hayırseverlerin desteğiyle yapımı devam eden caminin inşası için mahalle sakinleri kadın-erkek demeden seferber oldu.

Mahalleli kadınlar, duvar ören ustalara yardımcı olmak amacıyla inşaat alanına briket taşıyor. Genci, yaşlısı herkesin katkı sunduğu inşaat, imece usulüyle ilerliyor.

- "Kimisinin duası, kimisinin parası"

Cami inşaatına gönüllü olarak briket taşıyan kadınlardan 77 yaşındaki Emine Kader, AA muhabirine, inşaatta emeği geçenlere teşekkür etti.

Cami inşaatına gönülden destek verdiklerini belirten Kader, şöyle konuştu:

"İnşaata 4-5 gündür gelip gidiyoruz. Cami inşaatında çalışmak için briket götürüyoruz, duvara koyuyoruz ve emeğimiz geçsin istiyoruz. Amacımız, gayemiz camimiz için. Altı Kur'an kursu olsun, herkes Kur'an okusun. Bir an önce tamamlansın, ilerlesin. Kimisinin duası, kimisinin parası. İnşallah yardım eden de olur, hayır işleyen de. İnşallah herkes camimiz için destek verir."

- "Analarımız, bacılarımız burada emek veriyor, yardımcı oluyor"

Kalenin Uşağı Cami Yaptırma, Yaşatma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Bulut ise cami inşaatına maddi ve manevi katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Mahallede birlik ve beraberlik ruhuyla cami inşaatının yükseldiğini anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Mahalle bizim, biz hep biriz. Burada yıllardır aynı mahalledeyiz, aynı bölgede yaşarız ve birbirimizi iyi tanırız. Mahallemize bir cami yapmak istedik ve başladık. Allah'ın izniyle projelerimiz ve resmi evraklarımız bitti, ruhsatımızı aldık. Bugünlerde duvar örüyoruz. Kimisi emeğiyle, kimisi maddi desteğiyle katkı sunuyor. Maddi durumu olmayan, zayıf olan analarımız, bacılarımız burada emek veriyor, yardımcı oluyor. Cami bir an önce bitsin istiyorlar."