Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Kızlarını gelin edip, iki kız kardeşe koruyucu aile oldular

        SERHAT ZAFER - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kızlarını evlendirdikten sonra, iki kardeşin koruyucu ailesi olan çift, hayatlarında yeni bir sayfa açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızlarını gelin edip, iki kız kardeşe koruyucu aile oldular
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SERHAT ZAFER - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kızlarını evlendirdikten sonra, iki kardeşin koruyucu ailesi olan çift, hayatlarında yeni bir sayfa açtı.

        Yıldızeli ilçesinde yaşayan ve 1997 yılında hayatlarını birleştiren Elife ve Ahmet Katar çifti kızları İlknur’u büyütüp yaklaşık 4 yıl önce gelin etti.

        Kızlarını sevgiyle büyüten çift, bu süreçte çevrelerinde çocuklarına bakmakta zorlanan ailelere de destek oldu.

        Çocuklara duydukları sevgiyi ve sahip oldukları aile sıcaklığını paylaşmak isteyen Katar çifti, evliliklerinden 28 yıl sonra koruyucu aile olmaya karar verdi.

        Katar çifti yaklaşık 2 ay önce 1,5 ve 3,5 yaşında iki kız kardeşin koruyucu ailesi olarak yuvalarındaki mutluluklarına mutluluk kattı.

        - "Kardeşleri görünce ayırmak istemedik"

        Ev kadını 46 yaşındaki Elife Katar, AA muhabirine, evlat ve torun sevgisinin ardından koruyucu anne olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Yıllardır koruyucu aile olmak istediğini, kızının da bunu desteklediğini belirten Katar, "Kızım, 'Anne kardeşim' olsun diyordu. Nasip bugüneymiş." dedi.

        İlgili kuruma bir çocuğun koruyucu ailesi olmak için gittiklerini ancak kardeşleri ayırmak istemeyerek ikisine de koruyucu aile olduklarını anlatan Katar, "Kardeşleri görünce ayırmak istemedik. Zamanımız çok güzel geçiyor, birlikte oyunlar oynuyoruz. Çok güzel bir duygu, çocukları çok seviyorum. Kızımdan hiç farkları yok." diye konuştu.

        Katar, çocuğu olana da olmayana da koruyucu aile olmalarını tavsiye ederek, "Çocuklar ilgiyi hak ediyor. Hayatımızdaki boşluğu doldurup evimize neşe ve huzur kattılar. Evde çocuğun olması çok güzel bir duygu. Her çocuğun aile ortamında büyümesi lazım. Maneviyat yönünden de çok güzel bir şey. Çocuklarımızın hep aile ortamında büyümesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Hayatımız düzene girdi"

        Yıldızeli Milli Eğitim Müdürlüğünde işçi olarak çalışan 48 yaşındaki Ahmet Katar ise koruyucu aile olma konusunda bazı endişelerinin olduğunu ancak görevlilerin süreci anlatması ve çocukları görünce bu endişelerinin hepsinin ortadan kalktığını söyledi.

        Normalde 1 yaş üzerinde tek çocuğun koruyucu ailesi olmak için müracaatta bulunduklarını ancak kardeşleri görünce düşüncelerinin değiştiğini anlatan Katar, "Biz bunu isterken Allah hayırlısını nasip etsin dedik. Nasip oldu ve şu an kızlarımızla birlikteyiz." dedi.

        Ahmet Katar, her çocuğun aile ortamında büyümesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Aslında biz onları geliştirelim, büyütelim dedik ama kısa sürede onlar bize daha çok yardımcı oldu. Hayatımız düzene girdi, uyku saatimiz ve kahvaltımız belli oldu. Çocuklarla akşam saat 21.00 olunca biz de uyuyoruz. Hayatımızda başlı başına bir değişiklik oldu. Bütün her şeyimiz ayarlı saat gibi, çocuklara bağlı. Biz de bundan mutluyuz, hayatımız düzene girdi. İlk müracaatta herkesin 'çocukların hakkını verebilecek miyim' gibi bir tereddüttü oluyor. Biz de bu korkuyla gittik ama çok şükür böyle bir korkumuz kalmadı ve şu an çok mutluyuz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Delil yetersizliğinden beraat!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Delil yetersizliğinden beraat!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        Figen'i yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış!
        Figen'i yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        Kalıp sökerken 5'inci kattan düştüler!
        Kalıp sökerken 5'inci kattan düştüler!
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi

        Benzer Haberler

        Sivas'ta parmakta sıkışan yüzük itfaiye ekibince hastanede çıkarıldı
        Sivas'ta parmakta sıkışan yüzük itfaiye ekibince hastanede çıkarıldı
        Sivas'ta otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yara...
        Sivas'ta otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yara...
        Ters şeride giren minibüs, otomobille çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
        Ters şeride giren minibüs, otomobille çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sivas'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sivas Numune Hastanesinde kalp ve damar operasyonlarında önemli başarı
        Sivas Numune Hastanesinde kalp ve damar operasyonlarında önemli başarı