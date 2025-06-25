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        Sivas'ta bulunan yavru kızıl şahin koruma altına alındı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir çocuk tarafından bulunan yavru kızıl şahin koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:33 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:33
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        Sivas'ta bulunan yavru kızıl şahin koruma altına alındı
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        Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir çocuk tarafından bulunan yavru kızıl şahin koruma altına alındı.

        İstiklal Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Elanur Şahin, evlerinin önündeki parkta kızıl şahin yavrusu buldu.

        Şahin, yavruyu bir kutuya koyarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şarkışla Şefliği ekiplerine teslim etti.

        Yavru şahinin koruma altına alınacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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