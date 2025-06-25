Sivas'ta bulunan yavru kızıl şahin koruma altına alındı

Şahin, yavruyu bir kutuya koyarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şarkışla Şefliği ekiplerine teslim etti.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir çocuk tarafından bulunan yavru kızıl şahin koruma altına alındı.

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