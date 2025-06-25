Suşehri Belediye Başkanı Kayaoğlu öğrencileri misafir etti

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklenen İstanbul Tasarım Merkezi Uluslararası Öğrenci Akademisi Sanat İhtisas Atölyeleri kapsamında geziye katılan öğrencileri ilçede misafir etti.

Suşehri Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda konuşan Kayaoğlu, yabancı ülkelerden gelen öğrencileri ilçede ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

İlçenin tanıtımı açısından gezinin önemli olduğunu vurgulayan Kayaoğlu, "Medeniyetler şehri, kardeş diyarı olarak bilinen Sivas'ımızın şirin ilçesi Suşehri, doğal güzellikleri ve barajlarıyla su cenneti olarak bilinmektedir. Bu güzelliklerimizi görmek ve bizlerle tanışmak amacıyla ilçemize gelen öğrencilerimizle bir arada olmaktan mutlu olduğumuzu ifade ediyorum." diye konuştu.

Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız ise geziye katılan öğrencileri ilçelerinde ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Öğrenciler, günün anısına Yıldız ve Kayaoğlu’na tablo hediye etti.

Başkan Kayaoğlu ise öğrencilere yöresel şal hediye etti.