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        Sivas'ta köprüden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Sivas'ta köprüden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 21:25 Güncelleme: 26.06.2025 - 21:43
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        Sivas'ta köprüden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ta köprüden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Ö.F.K. (22) yönetimindeki 34 JJ 0150 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda Kızılırmak Nehri'nin geçtiği köprünün arasındaki boşluktan ırmak kenarına düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta sıkışan sürücü ile D.B. (20) ekiplerce çıkartılarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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