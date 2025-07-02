Fidelerini 6 yıl önce diktiği kiraz bahçesinde ilk hasadı yaptı

ERHAN AKSOY - Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Enes Durmuş, 6 yıl önce fidelerini diktiği kiraz bahçesinden ilk meyveleri almaya başladı.

Gemerek ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ekizce köyünde yaşayan 61 yaşındaki Durmuş, 6 yıl önce 8 dönüm arazisine 500 kiraz fidesi dikti.

Özveriyle baktığı meyve bahçesini bu yıl yaşanan zirai dona karşı ateş yakarak koruyan Durmuş, ilk hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Durmuş, AA muhabirine, doğa koşullarına rağmen sabırla ve emekle yürüttüğü çalışmaların karşılığını aldığı için sevinçli olduğunu söyledi.

Fidanları özenle büyüttüklerini belirten Durmuş, "Bahçedeki fidanları 2019 yılında ellerimizle diktik. Bu yıl da meyvemizi aldık." dedi.

- "Kışın ortasında saman balyaları yaktım"

Durmuş, Napolyon cinsi olan ağaçlarını özellikle kışın sert soğuklarından korumak için büyük mücadele verdiğini anlattı.

Emeğinin karşılığını aldığını ve 20 tona yakın rekolte beklediğini kaydeden Durmuş, "Sürekli burayla ilgilenirim, 4-5 defa otunu çapaladım. Kendi gücümüzle, imkanlarımızla bugüne kadar geldik. Kışın ortasında saman balyaları yaktım, büyük mücadeleler verdim ama şükür Allah'a karşılığını aldık." diye konuştu.

"Bozkırda da üretim olur" anlayışıyla yola çıktığını vurgulayan Durmuş, verimin bu yıl beklentilerin çok üzerinde olduğunu ve gelecek yıllarda kiraz üretimini daha da yaygınlaştırmayı hedeflediğini aktardı.

Köy halkı ve çevredeki üreticilere de ilham kaynağı olduğuna dikkati çeken Durmuş, hasat ettiği kirazları Sivas ve çevre illerde satışa sunduğunu belirtti.

Mehmet Eren Öztürk de eniştesinin sabrı ve azmiyle örnek olduğunu, hasat döneminde ona yardım ettiğini ifade etti.

İstanbul'da yaşayan Mehmet Necati Çatak ise ziyaret için Ekizce köyüne geldiğini dile getirdi. Türkiye'de, bu şartlarda, bu soğuk mevsimde, bu kadar kirazı görmediklerinin altını çizen Çatak, "Herkesi Gemerek'e bekliyoruz. Ailemizle gelip hem toplayıp hem yiyip hem de satın alabiliyoruz." şeklinde konuştu.