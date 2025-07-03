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        Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak, görevine başladı

        Zara Kaymakamlığına atanan Mehmet Ali Atak, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:53 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:53
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        Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak, görevine başladı
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        Zara Kaymakamlığına atanan Mehmet Ali Atak, görevine başladı.

        Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Balıkesir Gömeç Kaymakamlığından Zara Kaymakamlığı atanan Atak, ilçeye geldi.

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1991 yılında doğan Atak, 2015 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

        Aynı yıl ikinci lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlayan Atak, 2019 yılında 107. dönem Isparta kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı.

        Geçen yıl Balıkesir Gömeç Kaymakamlığı görevine atanan Atak, son kararnameyle Zara Kaymakamlığı görevine atandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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