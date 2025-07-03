Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Kulüp başkanı Gökhan Karagöl de antrenman öncesi futbolcularla sahada selamlaşarak yeni sezon için başarı diledi.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda topa sahip olma çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümünde ise dayanıklılık çalışmaları ile çift kale maç yaptı.

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