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        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 12:56 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:56
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        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre, kırmızı-beyazlı ekip, Sivas'ta sürdürdüğü kampın 8. gününde fitness ve saha çalışması yaptı.

        Günün ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştiren futbolcular, burada koordinasyon ve kuvvet odaklı egzersizler üzerinde durdu.

        Daha sonra sahaya geçen futbolcular, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kuvvet çalışmaları ve dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi.

        Antrenman, dar alanda oynanan oyunla tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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