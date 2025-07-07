Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Daha sonra sahaya geçen futbolcular, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kuvvet çalışmaları ve dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi.

Günün ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştiren futbolcular, burada koordinasyon ve kuvvet odaklı egzersizler üzerinde durdu.

Kulübün açıklamasına göre, kırmızı-beyazlı ekip, Sivas'ta sürdürdüğü kampın 8. gününde fitness ve saha çalışması yaptı.

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