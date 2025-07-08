Suşehri'nde vatandaşlara aşure dağıtıldı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.
Alevi Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneği'nin düzenlediği programda konuşan Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, İslam aleminin muharrem ayını kutlayarak, organizasyonu tertip edenlere teşekkür etti.
Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliğine katılmaktan mutlu olduğunu ifade eden Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise aşurenin yapımından ikramına kadar emeği geçenlere teşekkür etti.
Dernek Başkanı İsmet Abay da aşure programını geleneksel hale getirdiklerini belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.