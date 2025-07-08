Sivas'ta su kuyusuna düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İşitme ve konuşma engelli olduğu belirtilen Adem Akar, Karşıyaka Mahallesi 5’inci Sokak’ta dengesini kaybederek su kuyusuna düştü.

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